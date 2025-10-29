Fcssfanz realizó conversatorio con los sepultureros del cementerio municipal de Barcelona "por la dignidad de los difuntos" (+Fotos)

"Por la dignidad de los difuntos". Bajo este lema, la Fundación para la Contraloría Social de los Servicios Funerarios del estado Anzoátegui (Fcssfanz) realizó este miércoles un conversatorio en la cancha Cayaurima, en la avenida Pedro María Freites de Barcelona.

La actividad, liderada por el presidente de la organización, José Magallanes, estuvo dirigida a los sepultureros del cementerio municipal, ubicado a escasos metros, los cuales desde principios de año se encuentran agrupados formalmente con la cooperativa Unidos más que Vencedores.

"Tratamos el tema legal, de la ordenanza municipal por donde tienen que regirse y de lo que es la cooperativa, porque desde enero ellos se formaron como cooperativa, con la idea de sanear las tantas denuncias que habían dentro del cementerio, la imagen que tenían los trabajadores informales, que ahora pasaron a ser una organización seria y ahora sí podemos sancionar, como lo hemos hecho", expresó Magallanes.

Orientaciones

Magallanes indicó que orientaron en todo lo referente a la Ley para la Regulación y Control de la Prestación del Servicio Funerario y Cementerios; así como de la Ley de Contraloría Social.

"Todos tenemos derecho a ser contralores, cada uno de ellos son contralores porque evitamos los robos y las pérdidas que habían en el cementerio, porque cada uno de ellos por guardia revisan y eso mermó mucho las denuncias que había", resaltó.

Importancia

Para el politólogo y sociólogo Armando Peña, representante también de Fcssfanz, es importante realizar este tipo de encuentros, para asumir la transformación desde lo interno.

"Estamos en presencia de una situación de bastante compromiso afectivo y existencial porque es el fallecimiento de un familiar y siempre vamos a estar sometidos, debemos estar preparados para eso, interpretar, ser empático con la persona que viene a solicitar el servicio", mencionó Peña.

El abogado Luis Pereira, quien representa jurídicamente a la cooperativa, centró su exposición en todo lo relacionado al cooperativismo, concatenados con las leyes que regulan al sector.

"La finalidad de esta cooperativa, de agrupar a estos trabajadores que datan de 30 y 40 años, es para que puedan hacerle frente a esta situación económica y social, prestando el apoyo y manteniendo una sensibilidad humana al usuario", dijo.

Agradecimiento

El presidente de la cooperativa, Jesús Ortega, agradeció la realización de este tipo de encuentros para la organización y contraloría.

"Le exhortamos a los usuarios, a los dolientes del cementerio municipal de Barcelona que vengan a nosotros. En nosotros van a encontrar un apoyo, hemos trabajado para que no haya tanta denuncia en el cementerio", enfatizó Ortega.

Se espera que en los próximos días, desde la fundación soliciten una mesa de trabajo a la alcaldesa Sugey Herrera, para trabajar el tema de la capacidad del camposanto.

Barcelona / Elisa Gómez