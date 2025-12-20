Familiares piden excarcelación de Yerwin Torrealba: cumple un año preso en Yaracuy

Yerwin Torrealba, coordinador de organización Vente Joven Yaracuy, cumplió un año privado de libertad este 19 de diciembre. Sus familiares exigen su pronta liberación.

Torrealba es investigado por terrorismo, incitación al odio y traición a la patria. Desde marzo está esperando apertura de juicio, lo cual no ha ocurrido.

Sus allegados pidieron a las autoridades agilizar el proceso y su pronta liberación. Sostienen que Torrealba es inocente de lo que lo acusan.

"Él es un joven estudiante de administración de empresas y comerciante independiente, tiene más de 12 meses en el DIP de La Cuchilla, en el municipio San Felipe", dice el texto difundido por la familia.

Atención

Además, señalan que sus condiciones de encarcelamiento no son las adecuadas, ya que comparte celda con 50 presos y sin poder ser defendido por su abogado de confianza.

En septiembre, María Corina Machado pidió atención médica urgente para Torrealba dado que su estado de salud era "crítico" y su vida corría "peligro".

Según la información publicada en redes sociales por la organización Vente Venezuela, el dirigente juvenil enfrentaba graves complicaciones de salud que ameritan una atención especializada: "Actualmente, padece colitis aguda, bacterias estomacales, abscesos en todo el cuerpo, fiebre y sangrado en la orina".

San Felipe / Tal Cual / Yaracuy al Día