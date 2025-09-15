lunes
Familiares de presos políticos y activistas inician nueva ruta de protestas por delegaciones diplomáticas de Venezuela y el mundo

septiembre 15, 2025
Clippve realizará recorridos durante distintas sedes diplomáticas a lo largo de la semana / Foto: Archivo

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) inició este lunes 15 una nueva jornada de protesta para exigir la excarcelación de las más de 800 personas detenidas antes y después de las elecciones presidenciales del 28-J.

La actividad denominada Ruta Global por la Justicia y Libertad, que cuenta con el respaldo de otras Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como Provea y activistas de defensa de Derechos Humanos, tiene como objetivo realizar recorridos por sedes diplomáticas en Caracas y el mundo, para denunciar la “escalada represiva” y solicitar acciones concretas a favor de todos los presos políticos y excarcelados con medidas restrictivas.

A lo largo de cinco días -desde este lunes y hasta el viernes 19 de septiembre-, se visitarán las embajadas de España, Suiza, Bolivia, Alemania e Italia.

El Clippve reportó que ya en Madrid, frente al Ministerio de Asuntos Exteriores de España, la voz de Venezuela “se hizo escuchar”.

“Familiares de presos políticos y activistas recordaron que la represión no tiene fronteras y que también hay más de 13 ciudadanos españoles detenidos injustamente en Venezuela. Con pancartas denuncias y testimonios exigieron a España asumir un rol firme: alzar la voz contra las desapariciones forzadas, el aislamiento prolongado y la tortura que padecen más de 1 mil personas encarceladas por motivos políticos”, detalló el Clippve a través de sus redes sociales.

También se realizó una actividad similar en las embajada española de La Haya, Países Bajos, y se espera que en el transcurso del día se replique en otras delegaciones diplomáticas del continente, como Chile, Colombia, República Dominicana y Paraguay.

Cronograma

Las Ruta Global por la Justicia continuará de la siguiente forma:

Martes 16- Suiza. Se pedirá el liderazgo humanitario para promover una visita oficial del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) a los centros de detención donde hay denuncias de tortura, desaparición forzada y tratos crueles, en especial en El Helicoide, Rodeo I, Tocorón y otros centros de reclusión inhumanos.

Miércoles 17- Bolivia. Se instará al gobierno a denunciar la represión en Venezuela, solidarizarse con las víctimas, y respaldar “las demandas de justicia de los pueblos que, como el boliviano, han sufrido dictaduras, represión y violaciones de derechos humanos”.

Jueves 18- Alemania. Se pedirá resaltar su “compromiso histórico con los derechos humanos”. Se solicitará apoyo activo para que se reactiven los mecanismos europeos de intermediación ante la ONU y se visibilice el patrón sistemático de tortura y detención arbitraria.

Viernes 19- Italia. Se pedirá el respaldo de este país a la campaña “Canonización sin presos políticos”, que busca que la canonización de José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles sea una “celebración de fe, paz, justicia y verdad”. Asimismo, se pedirá solidaridad diplomática por los más de 30 ciudadanos europeos detenidos, varios con ciudadanía italiana.

En cada caso se llevarán los testimonios, denuncias, cartas y símbolos de memoria por las víctimas.

El Clippve indicó que buscará solidaridad internacional y diplomacia activa para “frenar la impunidad y lograr verdad, justicia y libertad para todos los presos políticos”.

Hasta el 8 de septiembre, e lForo Penal había registrado un total de 816 presos políticos -con 11 nuevos encarcelados. De esta cifra, 100 son mujeres y cuatro son adolescentes.

Entre las más recientes desapariciones forzadas, distintas ONG han reportado los casos de la médico radiólogo Elizabeth Rodríguez Briceño (63 años) y de su esposo, el médico cirujano Juan Torres (61 años). Las detenciones ocurrieron el pasado 10 de septiembre en el estado Trujillo.

Redacción web / Caracas

 ET 

