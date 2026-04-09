Familiares de Neo Lozada continúan exigiendo justicia tras cumplirse dos meses de su deceso

Familiares del estudiante de Ingeniería Civil Neo Lozada, de 18 años se edad, quien falleció el pasado 8 de febrero tras estrellar su moto en la estación de servicio cercana a la Redoma Los Pájaros de Barcelona, continúan exigiendo que se haga justicia.

Y es que de acuerdo con la información que dieron a conocer cuando hace un par de meses acudieron a protestar al Palacio de Justicia, llevando el cadáver con ellos, el muchacho era perseguido por unos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) quienes, al parecer, lo querían detener injustamente.

"En aquel momento (de la protesta) cuando conversé con el juez rector, me dirigí a realizar el procedimiento normal a la Fiscalía del Ministerio Público. Pero pareciera que cuando este tipo de hechos involucra a funcionarios del gobierno, el mismo sistema trata de que todo sea lento para que el familiar se canse y deje las cosas así", expresó José Manuel Lozada, padre de la víctima.

Lozada manifestó que no solo la familia, sino la comunidad en general, está pendiente de la respuesta de las autoridades, por lo que esperan celeridad en el caso.

"Mi hijo salió esa noche a entregar unos productos que vendía y a los 15 minutos nos llamaron para decir que había fallecido. Según la información que hemos logrado recabar, perdió la vida buscando resguardarse de los funcionarios de la Policía Nacional. Él trató de zafarse desviándose a la estación de servicio y fue que impactó con la defensa y una cadena sin señalización", enfatizó Lozada.

Barcelona / Elisa Gómez