Falleció Phil Reagan, exmánager de varios clubes de la LVBP

A los 89 años de edad falleció el reconocido mánager estadounidense Phil Reagan, quien dirigió a varios equipos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

La noticia sobre su muerte la dio a conocer este miércoles el periodista deportivo norteamericano Jeff Passan, de ESPN.

En la LVBP Reagan, antiguo lanzador de la Major League Baseball (MLB), desarrolló una carrera de 18 torneos como dirgente en la LVBP, donde trabajo desde la temporada 1989-1990 hasta la contienda 2009-2010. Prestó sus servicios para Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes, Cardenales de Lara, Pastora de los Llanos, Bravos de Margarita y Tiburones de La Guaira.

Campeón en la LVBP

Bajo su mando directo, los melenudos conquistaron el campeonato en la zafra 1989-1990. Años más tarde, repitió la hazaña con los bucaneros en el torneo 2001-2002. Su habilidad única para desarrollar lanzadores y su temperamento competitivo le ganaron el respeto unánime de la afición, peloteros y la prensa especializada.

Antes de su consagración en los terrenos del Caribe, el estadounidense brilló en la MLB con Tigres de Detroit, Dodgers de Los Ángeles y Cachorros de Chicago. Además, integró el cuerpo técnico de varias organizaciones norteamericanas, incluido Mets de Nueva York, y fue piloto de Orioles de Baltimore en 1995.

La directiva de la LVBP y los diversos clubes nacionales expresaron sus condolencias a los familiares a través de comunicados oficiales. Con la partida de Phil Regan, el deporte rey de Venezuela pierde a uno de sus mentores más respetados y queridos de las últimas décadas.

Barcelona / Redacción Web