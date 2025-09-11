jueves
, 11 de septiembre de 2025
Falleció el actor venezolano Eduardo Serrano, a sus 82 años de edad

septiembre 11, 2025
Serrano había sido diagnosticado con cáncer en julio de este año / Foto: Cortesía

Este jueves se conoció sobre el fallecimiento del actor venezolano Eduardo Serrano, a sus 82 años de edad.

La información fue difundida por su hija, Magaly Serrano, a través de las redes sociales, donde compartió un emotivo video junto a un mensaje de despedida.

"Fuiste el mejor padre (...) Tu amor queda como una huella imborrable en cada uno de nosotros", escribió al pie del audiovisual.

Eduardo Serrano se convirtió en un ícono de la televisión, el cine y el teatro venezolano, siendo considerado como un galán de telenovelas en los 70, 80 y 90 . En julio de este año fue diagnosticado con cáncer de células pequeñas en el pulmón con metástasis cerebral.

