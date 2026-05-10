Falleció Bobby Cox, leyenda de los Bravos de Atlanta y recordado mánager de Cardenales de Lara 

El béisbol mundial está de luto tras confirmarse la muerte de Bobby Cox, histórico mánager de los Bravos de Atlanta y miembro del Salón de la Fama, quien falleció a los 84 años de edad. La noticia fue anunciada este sábado por la organización de las Grandes Ligas, que despidió a una de las figuras más emblemáticas en la historia de la franquicia.

Cox construyó una carrera legendaria en las Mayores, especialmente con los Bravos, equipo al que condujo a una era dorada durante la década de los 90 y principios de los 2000. Bajo su dirección, Atlanta conquistó 14 títulos divisionales consecutivos, cinco banderines de la Liga Nacional y la inolvidable Serie Mundial de 1995 frente a los Indios de Cleveland.

«El mejor mánager»

En el comunicado oficial difundido por la organización, los Bravos describieron a Cox como “el mejor mánager que jamás haya vestido el uniforme del equipo”, resaltando además su liderazgo, conocimiento del juego y la cercanía que mantuvo con sus jugadores a lo largo de décadas.

Antes de convertirse en una leyenda de los dugouts, Cox tuvo una breve carrera como jugador en las Grandes Ligas con los Yankees de Nueva York. Posteriormente inició su trayectoria como estratega y logró consolidarse como uno de los dirigentes más exitosos de todos los tiempos, acumulando 2.504 victorias, cifra que lo ubica entre los mánagers más ganadores en la historia de MLB.

Su vínculo histórico con Venezuela y Cardenales de Lara

Aunque su nombre quedó eternamente ligado a Atlanta, Bobby Cox también escribió capítulos importantes en el béisbol venezolano. Su relación con la Liga Venezolana de Béisbol Profesional comenzó como jugador de Cardenales de Lara durante las temporadas 1967-68 y 1968-69, además de un breve paso por Leones del Caracas en la campaña 1969-70.

En Venezuela dejó promedio vitalicio de .263, con 15 cuadrangulares y 61 carreras impulsadas, números que ayudaron a fortalecer su conexión con la afición local.

Años más tarde regresó al país como mánager de Cardenales de Lara entre 1974 y 1977. Durante ese período registró marca de 92 victorias y 98 derrotas, teniendo su mejor campaña en la temporada 1975-76, cuando llevó al conjunto larense al primer lugar de la ronda regular y disputó una recordada final que perdió en siete juegos ante Tigres de Aragua.

Su experiencia en Venezuela terminó siendo determinante en su formación como estratega. Apenas culminó su ciclo con los pájaros rojos en 1977, recibió la oportunidad de dirigir en las Grandes Ligas con los Bravos de Atlanta, organización con la que terminaría construyendo una dinastía histórica.

Lara / El Impulso