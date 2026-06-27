sábado
, 27 de junio de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Fallece la esposa del pelotero Gorkys Hernández durante los sismos en La Guaira

junio 27, 2026

Deisy María Tovar, esposa del exgrandeliga y actual jugador de la Liga Mayor de Beisbol (LMB) Gorkys Hernández, falleció tras los sismos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio. El propio pelotero confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

Tovar se hospedaba en el hotel Eduard’s, en el estado La Guaira, junto a otros familiares de los jugadores. El grupo se encontraba en la entidad costera para asistir a un encuentro programado en el estadio local.

"Reina de mi vida, eres y serás lo más hermoso, bonito, precioso, la mejor mujer del mundo; la que siempre en momentos malos buscaba la manera de levantarme. Fuiste y eres para mí la mujer más hermosa de mi vida. Siempre vas a estar conmigo a toda hora y en cada momento, vuela alto, mi princesa", expresó Hernández en su cuenta de Instagram para despedir a su esposa.

Puerto La Cruz / Redacción web

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