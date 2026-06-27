Fallece la esposa del pelotero Gorkys Hernández durante los sismos en La Guaira

Deisy María Tovar, esposa del exgrandeliga y actual jugador de la Liga Mayor de Beisbol (LMB) Gorkys Hernández, falleció tras los sismos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio. El propio pelotero confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

Tovar se hospedaba en el hotel Eduard’s, en el estado La Guaira, junto a otros familiares de los jugadores. El grupo se encontraba en la entidad costera para asistir a un encuentro programado en el estadio local.

"Reina de mi vida, eres y serás lo más hermoso, bonito, precioso, la mejor mujer del mundo; la que siempre en momentos malos buscaba la manera de levantarme. Fuiste y eres para mí la mujer más hermosa de mi vida. Siempre vas a estar conmigo a toda hora y en cada momento, vuela alto, mi princesa", expresó Hernández en su cuenta de Instagram para despedir a su esposa.

Puerto La Cruz / Redacción web