Fallece Alexis Montilla, creador de Los Aleros y La Venezuela de Antier

El estado Mérida y el sector turístico venezolano lamentan el fallecimiento del empresario Alexis Montilla, reconocido por su aporte al desarrollo turístico y cultural de la región andina.

Montilla, nacido en una familia humilde en Chachopo, fue el creador de emblemáticos parques temáticos que marcaron la identidad turística del estado, como “Los Aleros” y “La Venezuela de Antier”. Su visión permitió transformar el turismo en la entidad, proyectando la cultura merideña a nivel internacional.

A lo largo de su trayectoria, impulsó proyectos de gran alcance que dejaron una huella significativa en la geografía merideña, destacando por su capacidad para convertir ideas en realidades.

Más allá de la construcción de parques, su labor contribuyó al desarrollo de una industria que generó empleo para miles de familias en Mérida, consolidando al estado como uno de los principales destinos turísticos del país.

Su propuesta estuvo centrada en el rescate de los valores tradicionales, logrando que elementos como la arquitectura típica, los autos antiguos y las leyendas de los páramos se convirtieran en experiencias para visitantes durante décadas.

Mérida / Redacción web