Falla en el sistema de impulsión de agua ocasiona suspensión del servicio en Río Caribe

La Alcaldía de Arismendi, en el estado Sucre, anunció este jueves la suspensión del servicio de agua en la zona urbana de Río Caribe, debido a una falla en el sistema de bombeo del líquido potable hacia las zonas afectadas.

De acuerdo con la información, el problema interrumpió la llegada de agua al tanque que abastece Río Caribe.

La falla es atribuida a las fluctuaciones eléctricas que afectaron al circuito de la localidad, por lo que se espera una evaluación de la hidrológica para conocer la magnitud del daño y los trabajos que se llevarán a cabo para restituir el servicio.

Sucre / Corresponsalía Carúpano