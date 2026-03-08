Extraen tumor de 25,5 kilos en el Hospital Razetti de Barcelona

Un equipo médico del Hospital Dr. Luis Razetti de Barcelona logró extraer un tumor de 25,5 kilogramos y 116 centímetros de circunferencia, durante una intervención realizada el pasado 5 de marzo en ese centro de salud.

El procedimiento fue encabezado por la directora del hospital, Yajaira Venales, junto a los especialistas Yinny Cayamo, Jesús Caraballo y Antonio Villarroel, además del cuerpo de médicos residentes del postgrado de Cirugía General.

De acuerdo con Venales, se trató de un tumor de ovario de larga evolución, detectado en una paciente de 52 años de edad, procedente de Puerto La Cruz. Con este caso, el hospital registra el segundo tumor más grande extraído en la historia del centro asistencial, siendo el primero uno de 33 kilogramos.

Durante la operación, el equipo médico realizó inicialmente una salpingooforectomía derecha y posteriormente completó el procedimiento con una histerectomía abdominal total, luego de evidenciar la presencia de miomas uterinos.

Actualmente, la paciente permanece hospitalizada en el área de cirugía, bajo estricta observación médica, mientras los especialistas esperan los resultados de la biopsia, que permitirán determinar el origen de la patología y definir el tratamiento a seguir para su recuperación.

Este tipo de intervenciones forma parte de los casos clínicos que atiende el personal médico del centro hospitalario, con el objetivo de brindar soluciones quirúrgicas y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Barcelona / Redacción web