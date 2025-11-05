Extrabajadores del aseo urbano denuncian que aún les deben tres semanas de sueldo

Un grupo de extrabajadores del aseo urbano que prestaba servicio en el municipio Sotillo acudió a la sede de El Tiempo, este miércoles 5 de noviembre, para denunciar que aún les deben tres semanas de sueldo.

Afirmaron que desde hace un mes dejaron de laborar para la contratista que alquilaba camiones 350 a la alcaldía para recoger los desechos sólidos y hasta la fecha no han recibido el pago pendiente.

"Somos entre 15 y 20 trabajadores que trabajábamos para el aseo entre las 7:00 de la noche y las 5:00 de la mañana. Hemos ido hasta allá (planta de transferencia ubicada en la Av. Municipal) y nos dicen siempre que regresemos mañana, pero nada. Nosotros sólo queremos que nos paguen las tres semanas que nos deben", expresó el señor Elauterio Granado, quien era chofer de uno de los camiones.

Según detallaron los afectados por la situación laboral, los choferes de la contratista cobraban 50 dólares semanales, mientras que los obreros $40.

Otra voz

Carlos Martínez, otro de los extrabajadores, añadió que tienen planteado ir a la sede del ayuntamiento porteño para ver si les dan respuestas satisfactorias.

"Todos estamos afectados, se necesita dinero para la comida, pasaje y todo. Además, ya viene diciembre y ahora estamos sin trabajo", acotó.

José Rodríguez, uno de los obreros que acompañó al grupo a hacer la denuncia, también instó a los representantes de la contratistas y a la alcaldía que se pronuncie al respecto.

"Sólo queremos que nos paguen", dijo.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez