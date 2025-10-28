Expresidenta del Cles entregó tanque a la institución como parte de la gestión 2024-2025

La expresidenta del Consejo Legislativo del estado Sucre (Cles), Mary Benere, entregó a la institución un tanque pulmón con dimensiones de 3,30 metros de largo por 1,1 metros de diámetro, como parte de los compromisos establecidos durante la gestión 2024–2025.

El equipo, con una capacidad estimada de 800 galones, fue destinado a optimizar las condiciones operativas de la institución, en concordancia con los lineamientos impulsados durante su administración.

El recurso fue recibido por la actual presidenta del ente, la legisladora Luisa Gutiérrez, con el fin de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y garantizar el funcionamiento óptimo de los servicios internos.

Benere señaló que desde el Cles, reafirman la vocación de servicio y el trabajo continuo por una institución más eficiente, humana y digna para todos.

Sucre / Redacción web