Exposición en Venezuela sobre Simón Bolívar alcanza más de un millón de visitas

Una exposición sobre Simón Bolívar superó el millón de visitas en Venezuela, informó este domingo la vicepresidenta ejecutiva del país suramericano, Delcy Rodríguez.

"Esta extraordinaria exposición sigue su recorrido por Venezuela, inspirando a niños, niñas y jóvenes con los ideales de nuestro padre de la patria", expresó Rodríguez en su cuenta de Telegram.

Según la funcionaria, la muestra representa un recordatorio de la independencia que -dijo- los venezolanos defienden cada día frente a "las peores amenazas a la soberanía nacional".

Inauguración

La 'Expo Simón: de niño a Libertador', inaugurada en Caracas el pasado julio y presentada en varios estados del país, incluye educación, cultura y tecnología, y está dirigida a contribuir en la formación académica de estudiantes de primaria y secundaria, según el Gobierno.

En esta exposición, organizada por la Vicepresidencia, los visitantes podrán realizar experiencias inmersivas de realidad virtual, realidad aumentada e interacciones con avatares de inteligencia artificial (IA).

Hay 19 escenas que muestran los hitos más relevantes de Bolívar, recordado y reconocido como 'El Libertador', quien contribuyó a la independencia de Venezuela, además de la de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú.

Recorrido

"El recorrido, que inicia con el tránsito en la cápsula del tiempo, muestra con realidad inmersiva, escenografía, teatro y dispositivos interactivos los momentos claves de la pródiga vida del Libertador, incluyendo su infancia, sus maestros, sus proclamas y sus documentos y obra militar y política", detalló el Gobierno.

Además, "se muestran cuadros animados con IA de las figuras más prominentes de la época independentista y pantallas dispuestas para interactuar a través de avatares", agregó.

Caracas / EFE