Explosión de transformador dejó sin servicio 220V a familias de Cumaná

Habitantes de distintos sectores de Cumaná, estado Sucre, denunciaron que desde el pasado 5 de mayo permanecen afectados tras la explosión de un transformador que suministraba energía eléctrica a zonas de la calle Bolívar, Kennedy y avenida Rómulo Gallegos.

Según los vecinos, aproximadamente 80 familias se quedaron sin servicio de electricidad 220V, situación que ha complicado aún más sus condiciones de vida en medio de la crisis hídrica que atraviesa esta ciudad del municipio Sucre.

Solo cuentan con fase de 110V

Los ciudadanos explicaron que realizaron el reporte a través de Ven App y posteriormente trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) acudieron al lugar para evaluar la avería.

Sin embargo, señalaron que debido a la falta de un nuevo transformador, la solución aplicada fue mantener únicamente la fase de 110V operativa.

Calor y temor por daños eléctricos

Los residentes aseguraron que la falla ha impedido el funcionamiento de aires acondicionados y otros equipos eléctricos indispensables para enfrentar las altas temperaturas registradas en la urbe.

“Dormir se ha vuelto complicado por el calor y además vivimos con el miedo de que los electrodomésticos se dañen por las fluctuaciones”, comentó uno de los afectados.

Asimismo, indicaron que la situación también afecta a la sede de la División Contra la Delincuencia Organizada (DCDO), organismo adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ubicada en la calle Bolívar.

Advierten posibles acciones

Los habitantes afirmaron que han mantenido comunicación con autoridades locales, entre ellas el alcalde del municipio Sucre, Pedro Figueroa, pero hasta el momento continúan esperando una solución definitiva.

Ante esto, advirtieron que, de mantenerse el problema, podrían ejecutar nuevas acciones de protesta para exigir la instalación de un nuevo transformador y la restitución completa del servicio eléctrico.

Cumaná / Lino Castañeda