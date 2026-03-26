Expectativa en Juzgado de Manhattan ante segunda audiencia contra Maduro y Flores

Desde tempranas horas de la mañana de este jueves, grupos de ciudadanos se concentraron a las afueras del Juzgado Federal de Manhattan, a la espera de la segunda audiencia contra el ex gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, capturados en un operativo militar de EE.UU. realizado la madrugada del 3 de enero.

El ambiente antes y después del traslado desde el Centro de Detención Metropolitano, donde se encuentran recluidos, estuvo marcado por una amplia presencia de efectivos de seguridad y manifestantes a favor y en contra de los apresados.

Algunos gritaban consignas como “Hands Off Venezuela” (No toquen a Venezuela).

También se escuchaban consignas y pancartas que hacían alusión a delitos e incluso una gran figura de goma alusiva a Maduro que lo mostraba a con traje naranja de presidiario y cadenas en las manos.

Maduro está acusado por los delitos de conspiración narcoterrorista, conspiración para la importación de cocaína y conspiración y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Mientras Flores es señalada de conspiración para la importación de cocaína, y conspiración y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Ambos se declararon no culpables el 5 de enero durante la primera audiencia ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

En esta ocasión argumentan no contar con fondos financieros necesarios para costear su defensa legal.

Precisamente, la decisión que deberá tomar el juez Alvin K. Hellerstein es la moción para desestimar el proceso, bajo el alegato de los acusados de que el Departamento del Tesoro interfiere con su derecho -previsto en la Constitución de EE.UU.- a la defensa, al negárseles el acceso a los fondos del Estado venezolano que permita cubrir los honorarios de sus equipos legales.

Caracas / Rodolfo Baptista