Exigen liberación de petroleros y que no se criminalice la actividad sindical (+Fotos)

Tras las últimas excarcelaciones de presos políticos que se han producido en el país, el secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), José Bodas, exigió a las autoridades que liberen a los ciudadanos ligados a la industria que aún se encuentran detenidos.

De acuerdo con una lista suministrada por el dirigente, sólo en Puerto La Cruz hay al menos 43 petroleros privados de libertad por "motivos políticos".

Todos estos, indicó Bodas, están recluidos en el Centro Penitenciario Yare III, ubicado en el estado Miranda, desde octubre del año 2024, y no se les ha notificado de los supuestos delitos imputados.

No obstante, el sindicalista asegura que a nivel nacional la lista de detenidos de la industria asciende a más de 100.

"Exigimos la libertad de los 130 trabajadores presos. En Anzoátegui han liberado dos compañeros nada más, que son Luis Rojas y Edgar Guzmán, ambos trabajadores de Petrocedeño, pero estamos exigiendo la libertad de todos los trabajadores y dirigentes sindicales detenidos, que son presos políticos", acotó.

Actividad sindical

Bodas también exigió el cese de la represión hacia la dirigencia sindical del estado y el país en general.

"Nosotros continuamos la lucha con plena autonomía desde la secretaría general de Futpv. Nosotros creemos en un sindicato autónomo del gobierno y patronos público y privado, así como de los partidos políticos, que sea la democracia de la clase trabajadora la que rija la movilización y las luchas. Hoy en la industria petrolera y venezuela hay una criminalización de la actividad sindical. Más allá de que se discutió y se aprobó una Ley de Amnistía, nosotros creemos que eso no sólo debe provocar la liberación de trabajadores presos, sino que además que se pueda reincorporar a sus puestos de trabajo, tanto ellos como los que tienen orden de reenganche. La actividad sindical está criminalizada y los trabajadores son atendidos sólo cuando pertenecen a la corriente oficialista. Nosotros exigimos que tanto Petrocedeños como la Chevron norteamericana, así como las empresas rusas y chinas, escuchen a toda dirigencia sindical, ya que todas fueron electas por los trabajadores", expresó.

Para finalizar, el secretario general de la Futpv exhortó a las autoridades de la industria a que respeten los derechos de los trabajadores, que se discutan una nueva convención colectiva (está vencida desde hace cuatro años), que haya un aumento general de sueldos y salarios, y que se restituyan beneficios sociales como el sistema de salud.

"Los trabajadores petroleros tienen un salario entre 25 y 35 dólares, un sistema de abastecimiento de alimentos de 150 dólares, un bono de transporte en $25, uno de compensación salarial en $30 y la tarjeta electrónica de alimentación en $60. La realidad es que por concepto de salario el ingreso del trabajador es de menos del 5%, es decir, que el mayor ingreso de los trabajadores es por bonos que no tienen impacto salarial. Así que seguimos en la lucha, pues sólo la lucha cambia la vida de la clase trabajadora", concluyó el dirigente.

