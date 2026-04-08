Exdirigentes de ABP, Copei-Odca y Causa R se incorporan a VV en Anaco

La dirigencia de Vente Venezuela (VV) en el municipio Anaco anunció la incorporación de nuevos liderazgos a las filas de esta organización "con miras a transitar la ruta de la libertad y la recuperación de la democracia de la mano de María Corina Machado".

Así lo dio a conocer el coordinador municipal del partido azul en la ciudad gasífera, Julio Itriago, este miércoles, 8 de abril, quien informó que el exsecretario de Alianza Bravo Pueblo (ABP), Juan Carlos Guzmán; junto a la dirigente vecinal Del Valle López y Carlos Alberto Rodríguez, también de esa organización política, ahora estarán en VV.

Dijo que además se sumaron Luis Rondón, fundador de Copei -Odca y Cruz Rosas, de la Causa R.

Unidos por Venezuela

Guzmán destacó que en política los ciclos se cumplen y su misión en ABP llegó a su fin, razón por la que consultó con parte de su equipo municipal y decidieron, de manera consensuada, ingresar al partido de Machado.

"Cumplimos una misión allí. Consulté con parte del equipo y tomamos la decisión por Venezuela. Es momento de la unidad de todos por el país, debemos dejar atrás las siglas políticas y ponernos del lado de María Corina Machado, quien ha demostrado que es la líder que Venezuela necesita", aseveró.

Agregó que se incorporan a VV sin cargos, a cumplir las tareas y funciones que la estructura del partido les asigne.

Indicó que además se estarán sumando Michel Boada, Carlos Alberto Rodríguez y Wilmary Orta, entre otros.

Por su parte, Carlos Alberto Rodríguez indicó que seguirán trabajando y aportando la experiencia que poseen en materia electoral con miras a las elecciones presidenciales.

Luis Rondón, quien viene de las filas fundadoras de Copei -Odca, manifestó que decidió unirse a VV para seguir en la lucha hasta lograr la libertad del país.

Tanto González como Ross coincidieron en la necesidad de seguir sumando apoyos para consolidar el triunfo de Machado en los comicios presidenciales, cuya fecha aún no ha sido anunciada.

Al finalizar el encuentro, Itriago destacó que estas adhesiones fortalecen la estructura municipal para enfrentar los desafíos venideros. "Recibimos líderes comprometidos que entienden que la unión ciudadana es la clave para la libertad", afirmó el coordinador.

Anaco / Danela Luces