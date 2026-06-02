Exdiputado opositor de Bermúdez se sumó a las directrices del Acuerdo de Panamá

El exdiputado y dirigente independiente de la oposición en eo municipio Bermúdez, estado Sucre, Denncis Pazos, ratificó este martes en rueda de prensa, la voluntad de un grupo de cuadros y dirigencia, de apoyar el Acuerdos de Panamá.

Pazos, quien militaba en Un Nuevo Tiempo (UNT), señaló que seguirán las directrices qué salgan de la Plataforma Unitaria, sobre la autorización a la dirigente nacional y Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, para que eventualmente encabece unas negociaciones con el gobierno.

Contexto

Entre otros conceptos, Pazos, dijo que se está viviendo una transición, pero para que se concreten los cambios son necesarias elecciones democráticas.

Insistió en que el actual momento debe apostar a la unidad para alcanzar los objetivos que se han planteado de cara a la recuperación del país.

Anunció que en las próximas semanas informará sobre su incorporación a un nuevo proyecto político, desde el cual trabajarán en pro de la oposición.

Sucre / Yumelys Díaz