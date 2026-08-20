Excarcelan a tres militares acusados de traición a la patria en Venezuela

Tres militares venezolanos acusados en 2024 de "traición a la patria" y vinculados a un supuesto plan de magnicidio contra el entonces presidente Nicolás Maduro recibieron la medida de excarcelación este miércoles, según reportó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp).

Los tres ciudadanos —dos hombres y una mujer— se encontraban recluidos por motivos políticos en la cárcel militar de Ramo Verde, en Los Teques, estado Miranda, según detalló la ONG en la red social X.

“Celebramos cada reencuentro con sus familias y reiteramos que las excarcelaciones deben avanzar hasta alcanzar a todas las personas que permanecen injustamente detenidas. Que sean todos. La libertad no puede detenerse”, expresó la organización.

Se trata de Marcos David Insignares García, Wladimir Rafael Escalona Gutiérrez y Riannys Valentina Mujica De Montesinos, a quienes el entonces ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, degradó en enero de 2024 junto con otros treinta efectivos por presuntas acciones criminales contra el Gobierno y el ahora depuesto mandatario, hoy detenido en EE. UU.

Los tres abandonaron la prisión luego de que el pasado viernes el Ejecutivo informara sobre 131 excarcelaciones, en el marco del proceso de negociación que promueve Estados Unidos entre el oficialismo y la oposición, cuyo primer ciclo concluyó hace una semana.

Sin embargo, la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), contabilizaba 105 excarcelaciones hasta el mediodía de este miércoles, por lo que exigió “procesos de liberación masivos, permanentes, expeditos, públicos y transparentes que garanticen la libertad de todos los presos políticos”.

A su juicio, “solo se necesita voluntad política” y “nada justifica que aún permanezcan más de 460 inocentes tras las rejas”, según sus propios registros.

Por su parte, la ONG Foro Penal —que encabeza la defensa de los detenidos por razones políticas— confirmó 81 excarcelaciones entre el viernes y la tarde del lunes, aunque advirtió que mantiene el proceso de verificación.

El Gobierno niega la existencia de presos políticos en el país y sostiene que estas personas cometieron delitos, afirmación que rechazan diversas organizaciones y partidos opositores.

Caracas / Redacción web