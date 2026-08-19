Alcaldía y Corpoelec atienden averías eléctricas en varios sectores de Lechería

El alcalde de Lechería, municipio Diego Bautista Urbaneja del estado Anzoátegui, Manuel Ferreira, ha dado respuesta a algunas de las averías eléctricas que se han registrado en esa jurisdicción.

Se conoció que a través del equipo de Servicios Generales han logrado resolver daños urgentes y articular el trabajo junto con la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) para la atención de fallas mayores.

Entre los trabajos que el mandatario ha realizado destacó la instalación de dos nuevos transformadores: uno en el sector Casco Central y otro en la calle 3 de Santa Rosa, el pasado fin de semana, acción que permitió restablecer la electricidad en ambas comunidades.

También se conoció que la municipalidad abordó una compleja falla en el sector R-16, uniendo esfuerzos con las cuadrillas de Corpoelec para devolver el servicio.

Consecuencias

El mandatario municipal destacó que estos daños son consecuencias directas de las interrupciones sin programación y de las fuertes fluctuaciones, que queman equipos y afectan la tranquilidad del municipio.

Ante ello, Ferreira reiteró la necesidad de contar con un cronograma oficial de racionamiento, para que los vecinos sepan a qué hora se quedarán sin el servicio y planificar su vida, sin temor de perder sus electrodomésticos.

Lechería / Elisa Gómez