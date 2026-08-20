Piden solventar bote de aguas blancas en la avenida Principal de Boyacá I

Quienes trabajan y circulan con frecuencia por la avenida Principal de Boyacá I en Barcelona, municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, piden a las autoridades gubernamentales solventar varios botes de aguas blancas que provocan el constante deterioro de la vialidad.

Según indicaron, en el tramo que va desde la iglesia Santa Lucía hasta el cruce hacia Tronconal II, actualmente hay por lo menos tres fugas de líquido. Recordaron que hace unos meses se ejecutó la reparación de una, pero al cabo de algunas semanas se produjo otra avería a pocos metros.

Varios comerciantes que trabajan en la zona también comentaron que el problema se les refleja, tanto a ellos como a los que viven cerca de uno de los puntos críticos, pues el agua les llega con menos presión.

Atención integral

Uno de los botes de agua se encuentra casi frente al establecimiento donde labora Zuleima Rodríguez. Según dijo, esa fuga es reciente y apareció luego de que equipos de la alcaldía y la Hidrológica Venezolana (Hidroven) repararan una que estaba cerca.

"Pasaron como dos semanas haciendo ese trabajo y taparon el hueco, pero al poco tiempo se rompió otro tramo de la tubería ahí 'cerquita' y prácticamente quedamos en las mismas", comentó.

Manuel Castro, otro de los comerciantes afectados, hizo énfasis en la necesidad de hacer una reparación completa, "que incluya la sustitución de esos metros de tubo dañados".

A su juicio, sería gastar dinero en vano si las autoridades deciden nuevamente "que se ponga un parche", ya que está convencido de que se repetiría lo que sucedió con la última reparación.

Afectados

Zuleima Rodríguez reiteró que buena parte de la avenida se encuentra en malas condiciones, tanto por las aguas derramadas como por el desgaste que se origina con el pasar de los años. Añadió que esto afecta a los conductores, pues se ven obligados a circular con más precaución de la habitual para evitar daños en sus vehículos.

Insistió en que esa es un vía importante por la cantidad de establecimientos comerciales que hay y por ser parte de la ruta de las líneas de transporte que van hacia el centro de Barcelona y el Crucero de Lechería, por lo que, al igual que otros consultados, solicita mayor atención.

Barcelona / Javier A. Guaipo