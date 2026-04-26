Exalcalde de Maracaibo excarcelado pide la pacificación "genuina" de Venezuela y no "desde la pistola"

El exalcalde de Maracaibo, estado Zulia, Rafael Ramírez, excarcelado tras permanecer en los últimos meses bajo arresto domiciliario luego de su detención en 2024, llamó a las autoridades a una "pacificación genuina" y planteó una "acción de gracia" para la liberación de todos los presos políticos en el país.

En una entrevista con EFE, el político lamentó que en Venezuela la libertad dependa "de una orden ejecutiva" y aseguró que la excarcelación de los presos políticos se puede resolver de "un solo plumazo".

"Tú puedes sacar una lista completa (…) y dar el beneficio completo como una acción de gracia que demuestre la voluntad de conciliar", dijo Ramírez Colina, de 50 años, al referirse a los presos políticos que suman más de 470, según la ONG Foro Penal.

Pacificación en Venezuela

"Yo creo -prosiguió- que uno de los grandes temas que tiene que venir de aquí en adelante es la pacificación del país, pero la pacificación genuina, no la pacificación desde la pistola apuntándote o de siempre tener un pendiente que pueda ser susceptible de que lo puedan usar para volverte a aprehender".

El opositor, que deberá cumplir un régimen de presentación cada 30 días, fue excarcelado el lunes por decisión del tribunal que llevaba su caso como parte del proceso de "reconciliación" que promueve el Gobierno interino de Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado por parte de Estados Unidos.

Ramírez estuvo 567 días detenido -según él mismo recordó a la salida del tribunal- bajo acusaciones de "graves hechos irregulares" relacionados con corrupción, según la Fiscalía, y fue trasladado a arresto domiciliario en agosto del año pasado.

En su momento, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, sostuvo que bajo la gestión del exalcalde se le entregaban a "partidos políticos de la extrema derecha" -como el oficialismo suele referirse a la oposición mayoritaria- recursos obtenidos a través de la recaudación de impuestos y del cobro del servicio de aseo urbano.

"Infierno en la tierra"

Ramírez señala que su detención fue injusta. "El infierno en la tierra es estar preso sin razón", se quejó.

Durante su detención en la temida sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), conocida como El Helicoide, confiesa haber vivido una realidad "dura y difícil" por la incertidumbre de no saber cuánto tiempo iba a estar en ese lugar y por haber perdido el contacto con su familia.

"Yo tuve 11 meses en el Sebin, 11 meses, 25 días, creo que eso fue exactamente, en donde no tuve derecho a una llamada ni a una visita. No hubo forma de que yo viera mi familia en ese tiempo", refirió. Solo obtuvo información de sus familiares por los mensajes que le hacían llegar a través de otros presos que sí podían recibir visitas.

"Yo puedo decir con todas las letras que yo, particularmente, siento que me quebré como tres veces emocionalmente, o sea, que te dan esas ganas de llorar que no puedes controlar", añadió.

El expreso político señala haberse aferrado a un rosario y a Dios para sobrellevar esa situación y admite como lo más difícil de su tiempo en prisión el adaptarse a la convivencia con otros 15 presos que, en su mayoría, no conocía.

"Eran dos medio baños. Es decir, en uno estaba una poceta (inodoro) y la regadera (ducha) y en otro había un urinario, porque no se podía usar la poceta porque se tapaba", explicó, al recalcar que eran espacios compartidos y donde, advierte, había cámaras.

Elecciones

Pese a toda esta experiencia, Ramírez dice que continuará haciendo política para lograr un cambio en el país y, como otros dirigentes opositores excarcelados o amnistiados, apunta a sumar voluntades para lograr la convocatoria a las urnas con un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), ya que considera que el actual es afín al chavismo.

"Nuestra obligación es que todos, compactados para poder procesar ese cambio, sepamos volvernos un instrumento de ayuda para que eso llegue. ¿Qué es un instrumento de ayuda? Bueno, evidentemente, mantenernos unidos, estar preparados para que cuando llegue el momento de participar en cualquier proceso electoral, sepamos las tareas que tenemos que hacer para que ese proceso llegue a feliz término", sentenció.

Maracaibo / EFE