Evo Morales: "Venezuela puede ser un segundo Vietnam para Estados Unidos"

El expresidente de Bolivia Evo Morales sostuvo este domingo que "Venezuela puede ser un segundo Vietnam para Estados Unidos" y ratificó su llamado a defender al Gobierno de Nicolás Maduro ante el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

"Venezuela puede ser un segundo Vietnam para Estados Unidos. Venezuela no está sola, la revolución bolivariana de Venezuela no está sola, estamos con Maduro", afirmó Morales (2006-2019) en su programa dominical en la radio cocalera Kawsachun Coca.

El también exlíder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) reiteró que "defender a Venezuela es defender a América Latina y el Caribe", a la "patria grande" y los "recursos naturales" y la "soberanía" de la región.

Además, volvió a decir que "ojalá haya voluntarios jóvenes de toda América Latina" que vayan a "reforzar las milicias en Venezuela", declaraciones que ya hizo hace unos días y que le valieron críticas sobre todo de la oposición.

Morales fue aliado político del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y también de Maduro, y durante su Gobierno, Bolivia se distanció de Estados Unidos.

En las últimas semanas, el exgobernante boliviano ha expresado su respaldo al presidente venezolano y también ha criticado varias veces al Gobierno de Donald Trump por el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe, próximas a Venezuela, y por sus acusaciones contra Maduro.

Morales también consideró este domingo que EE.UU. "va rumbo a una destrucción del capitalismo", que "ya no es potencia económica" y que mantiene su "poder militar" a través de la OTAN, entidad que, a su juicio, "está en descomposición" por la ayuda humanitaria que enviaron Francia, España e Italia a la Franja de Gaza.

Además, ratificó sus elogios al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por la defensa de Palestina que hizo ante Naciones Unidas y le reiteró su "solidaridad" por el anuncio de EE.UU. de que le retirará el visado.

