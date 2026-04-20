Carlos Baute: "No soy racista, soy un cantante que ama a su país"

El cantante venezolano Carlos Baute aseguró que “no es racista” luego de la controversia generada durante un acto en apoyo a María Corina Machado en Madrid, donde se produjeron cánticos en contra de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el artista defendió su postura y subrayó: “No soy racista. Soy un cantante que ama a su país, a su familia y a Dios”, al tiempo que insistió en que sus valores están ligados “al amor, a la vida y a la unión”.

Baute reconoció que su actuación ocurrió en medio de un contexto emocional. “Este sábado me dejé llevar por la emoción de un momento muy fuerte… y también sé reconocer cuando algo no estuvo bien”. Sin embargo, dejó claro que mantiene sus convicciones. “Reitero mis disculpas por las formas, pero no por mis valores ni por lo que represento”.

La polémica se originó el pasado sábado en la Puerta del Sol de Madrid, donde miles de venezolanos se concentraron para respaldar a Machado. Baute participó en la tarima y alentó consignas que derivaron en gritos como “¡Fuera la mona!”, a las que él intérprete se unió.

Los cánticos se produjeron antes de la aparición de Machado en el balcón de la sede del Gobierno regional, en un acto que reunió a miles de asistentes y que también incluyó presentaciones musicales y consignas políticas en favor de “libertad” y elecciones en Venezuela.

Tras la controversia, el cantante insistió en rechazar el insulto como forma de expresión: “No creo en el insulto como camino”, y reafirmó su compromiso con “construir desde el respeto, la unión y una Venezuela libre, en democracia y próspera en el futuro”.

Madrid / Redacción web