Evo Morales dice que "todo ataque contra Venezuela" es un ataque contra "toda" América

El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) sostuvo este jueves que "todo ataque contra Venezuela" es un ataque contra "toda" América, ante el anuncio del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, del inicio de operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, en inglés) en el país caribeño.

"Estados Unidos quiere apropiarse del petróleo venezolano a toda costa. Todo ataque contra Venezuela, contra su territorio, su pueblo o su gobierno, es un ataque contra toda Nuestra América", publicó Morales en X.

El también exlíder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) hizo un llamado "al valeroso pueblo venezolano" a que "defienda a su revolución y su presidente", Nicolás Maduro.

"Esas tierras son cunas de la libertad americana y nunca podrán ser sometidas", concluyó el exgobernante.

La Paz / EFE