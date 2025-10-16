jueves
, 16 de octubre de 2025
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Evo Morales dice que "todo ataque contra Venezuela" es un ataque contra "toda" América

octubre 16, 2025
Morales llamó a defender la revolución y a Maduro / Foto: Cortesía

El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) sostuvo este jueves que "todo ataque contra Venezuela" es un ataque contra "toda" América, ante el anuncio del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, del inicio de operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, en inglés) en el país caribeño.

"Estados Unidos quiere apropiarse del petróleo venezolano a toda costa. Todo ataque contra Venezuela, contra su territorio, su pueblo o su gobierno, es un ataque contra toda Nuestra América", publicó Morales en X.

El también exlíder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) hizo un llamado "al valeroso pueblo venezolano" a que "defienda a su revolución y su presidente", Nicolás Maduro.

"Esas tierras son cunas de la libertad americana y nunca podrán ser sometidas", concluyó el exgobernante.

La Paz / EFE

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram