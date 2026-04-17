Una mujer fallecida y otra herida deja fuerte descarga eléctrica en Guanipa

Un episodio trágico se vivió la madrugada de este viernes, 17 de abril de 2026, en el sector Sabatino del municipio Guanipa del estado Anzoátegui, cuando una descarga eléctrica acabó con la vida de una mujer y dejó al menos una vecina herida.

El suceso se registró en la calle Los Chaguaramos, aproximadamente a las 4:30 am, mientras se precipitaba una leve llovizna y se interrumpió el servicio eléctrico en la comunidad.

Según el relato que familiares y vecinos compartieron con la prensa, la víctima fatal, de nombre Milagros Guzmán, de 49 años, intentó desconectar su nevera y justo en ese momento la energía regresó con alto voltaje, causándole la muerte enseguida.

Se supo que varias líneas de alta tensión también se desprendieron del tendido en la zona y una de estas llegó hasta la residencia de la vecina Ildemar Hernández, de 44 años, quien tiene cinco meses de gestación.

Hernández sufrió una herida en uno de sus brazos y fue trasladada al Hospital Dr. Felipe Guevara Rojas para recibir asistencia médica inmediata.

Denuncia por falta de atención

Entre lágrimas, Milvida Natera, suegra de Milagros, expuso que previo al fatal desenlace su hijo también recibió un corrientazo al desconectar un ventilador que emanaba humo. Sin embargo, no sufrió mayores consecuencias.

"Es un dolor muy grande, mi nuera ya no está con nosotros y mi hijo también hubiese estado fallecido hoy", expresó.

Yadira Bastardo, vecina, denunció que llevan años pidiendo que se revisen y reparen los cables dañados en el sector, pero no han sido escuchados.

"Hace cuatro años casi se incendió mi casa. No ocurrió porque fue de día. Pero todas estas casas, todos estos patios dan corriente. Eso se le ha notificado a la Alcaldía, ellos como ente municipal deberían hacer el llamado a Corpoelec para que venga a hacer un buen trabajo de revisar lo que tenemos aquí. Porque eso es a cada momento que se cae una guaya", detalló.

Durante el mediodía de este viernes una cuadrilla de Servicios Públicos de la Alcaldía de Guanipa se encontraba en el sitio para apoyar con las labores de reconexión de los cables desprendidos.

Los vecinos esperan que este acontecimiento alerte a las autoridades para que se aboquen debidamente a corregir las averías eléctricas.

Guanipa / Damary Díaz