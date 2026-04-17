Colisión frontal entre vehículos en el sector Barbacoa dejó saldo de dos muertos y cuatro heridos

Dos personas muertas y cuatro heridas de gravedad, fue el saldo de un choque frontal entre dos vehículos en el sector Barbacoa de la autopista Cumaná-Puerto La Cruz, en el estado Sucre, la tarde de este viernes.

Los equipos de emergencia en la entidad reportaron la colisión entre una camioneta Toyota Fortuner dorada, conducida por Jean Carlos Zambrano, de 38 años, quien presentó lesiones múltiples y fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá en Cumana.

El otro vehículo involucrado en el siniestro fue un Malibú, Chevrolet mostaza, que era conducido por Edwin Ducallín (30) quien sufrió herida abierta en el maxilar inferior.

Lista

Con Ducallín se trasladaban cuatro personas, dos de las cuales resultaron fallecidas. El primero Pedro Rafael Cariaco Canache (39), mientras que la otra persona está por identificar, pues no portaba documentos.

También resultó lesionada Juadelietzy Rodríguez (23), quien presentó traumatismo a nivel frontal y herida abierta en la tibia y el peroné. Tampoco se tienen datos de la otra persona herida en el accidente, quien fue trasladada de emergencia, inconsciente al hospital cumanés.

En el sitio hicieron presencia efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (Tránsito), comisiones de Protección Civil estadal y municipal, Bomberos Forestales y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).

Sucre / Yumelys Díaz