Delcy Rodríguez evalúa planes para mejorar la distribución de agua potable en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este viernes con parte de su gabinete para evaluar planes destinados a mejorar el suministro de agua en el país, en medio de la crisis hídrica declarada en el estado Sucre y que se extiende a varias zonas de Nueva Esparta.

El equipo de Prensa Presidencial indicó, en nota de prensa, que Rodríguez repasó junto a su equipo la consolidación del plan de recuperación y mantenimiento que se ejecuta para evaluar la rehabilitación de embalses, estaciones de bombeo y sistemas de distribución.

Igualmente, señaló que avanza la conformación de las Mesas Técnicas de Agua, en las que se discuten temas como el servicio de agua potable, su uso responsable y saneamiento junto al "poder popular organizado".

En el encuentro también participó el ministro de Atención de Aguas, Carlos Mast, el presidente de Hidroven, Jhonn Alonzo, así como el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez.

Recursos

La Unión Europea (UE) ha donado 150.000 euros para ayudar a las personas más afectadas por una crisis hídrica declarada en Sucre y que se extiende a algunos sectores de Nueva Esparta, según informó este viernes la delegación en Caracas del bloque comunitario.

En una nota de prensa, señaló que, desde el pasado 22 de febrero, una falla en un sistema de abastecimiento de agua potable provocada por eventos sísmicos ha dejado sin el servicio a miles de familias en Sucre y en la región insular de Nueva Esparta.

La contribución de la UE "permitirá apoyar la respuesta de emergencia de la Cruz Roja Venezolana durante tres meses" y, entre las acciones previstas, se incluye la distribución de agua potable, así como la entrega de material para su almacenamiento y purificación, según la nota.

Se calcula que más de 18.000 personas se beneficiarán directamente de esta ayuda, indicó la Delegación de la UE en Venezuela.

Miles de personas en Sucre y sectores de la Isla Margarita (Nueva Esparta) enfrentan desde hace casi dos meses una crisis hídrica sin precedentes que los ha forzado a depender del agua de mar, ríos o tomas improvisadas para subsistir a esta situación.

La Gobernación de Sucre, encabezada por la chavista Jhoanna Carrillo, declaró en marzo la "emergencia hídrica" por una "falla estructural" en el embalse Turimiquire tras un "evento telúrico" del que no se conoce una fecha precisa.

Caracas / EFE