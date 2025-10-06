Eugenio Derbez encara su papel más dramático en la película "El juicio"

El mexicano, Eugenio Derbez, se enfrenta a su papel «más dramático» hasta la fecha en ‘El juicio’, una serie que coprotagoniza con el español, Pedro Alonso y que aborda, inspirándose en casos reales, la lucha por la justicia en un caso de abuso sexual, al tiempo que denuncia que «no siempre se le hace justicia a quien la merece», sino a quien tiene «dinero» y «poder».

Y es que Eugenio Derbez encarna a un padre «sin nada» de cuya hija han abusado, mientras que Pedro Alonso hace de un hombre con «poder político y económico» que protege a su vástago (y abusador de su compañera de estudios).

Con esos mimbres, y con la pregunta de fondo de «qué estarías dispuesto a hacer por un hijo», se presenta ‘El juicio’, una producción original de Prime Vídeo México cuya fecha de estreno aún está por concretar y que centró una conversación que tuvieron este jueves Eugenio Derbez y Pedro Alonso en el marco de Iberseries & Platino Industria.

Evento

En este evento sobre el sector audiovisual iberoamericano que se celebra en la ciudad de Madrid, Derbez explicó que la «semilla» de ‘El juicio’ nace de una llamada que recibió de un periodista que «respeta» mucho, León Krauze, justo antes de que comenzara el confinamiento por la pandemia del coronavirus.

En un encuentro en Los Ángeles, el periodista contó al actor que acababa «de entrevistar al padre de una niña», y le dijo que «lo triste es que hay muchas víctimas como esta».

Intención

El actor, director y productor mexicano explicó que decidieron hacer la serie para «darle voz a todas las mujeres que han pasado por casos como este», en los que el sistema «falla» a «muchas víctimas».

Con «muchas» de esas víctimas habló Daniel Krauze, hermano del periodista que contactó con Derbez, para escribir este «poderosísimo guion» que también retrata el «choque entre dos padres», uno con poder económico y político y otro «sin nada».

