Estudiantes de la UDO buscan ayudar a familias afectadas por los sismos

Un nutrido grupo de estudiantes de la Universidad de Oriente (UDO), Núcleo de Barcelona, siguen enfocados en ayudar a los grupos de damnificados que se han trasladado al estado Anzoátegui luego del doblete sísmico del pasado 24 de junio.

Según indicaron, hasta el momento han podido brindar apoyo a alrededor de 30 familias, con insumos que son recolectados en el centro de acopio que desde los primeros días del suceso instalan en las afueras de la “Casa Más Alta”.

Además comentaron que en principio estuvieron enviando hacia Caracas y La Guaira cargamentos grandes con ropa, comida, medicinas y artículos de higiene, entre otros; para luego darle prioridad a los medicamentos, los cuales clasificaban según su tipo para su debido resguardo y conservación.

Solidaridad

Guillermo Nossa, uno de los estudiantes voluntarios, dijo que durante los primeros días, luego del desastre, lograron enviar en promedio 15 carros de carga diarios hacia la capital del país, con los donativos recolectados en el centro de acopio.

“Estuvimos enviando en un inicio cargamentos grandes de toda clase de insumos. Luego nos especializamos en cargas de medicamentos, que se clasificaban según su tipo, y se enviaba en transporte privado directo hacia los doctores egresados de la UDO que se encontraban en la zona afectada”, explicó.

El voluntario puntualizó que el cuidado específico que tuvieron con los donativos vinculados con salud no les impidió dejar de enviar insumos de otra índole.

Centro de acopio activo

Otros jóvenes resaltaron que el centro de acopio nunca ha dejado de estar activo. Detallaron que los días en los que no estaban físicamente en el punto donde suele instalarse (parada de buses en las afueras de la universidad), igual trabajaban enviando cosas a Caracas y La Guaira.

Finalmente indicaron que esperan poder seguir ayudando a las familias que quedaron en una situación delicada tras los terremotos, principalmente a las que se han trasladado y permanecen en la zona norte del estado Anzoátegui.

Barcelona / Javier A. Guaipo