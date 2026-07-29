Estudiantes de Gastronomía llevarán los sabores de Carúpano a evento internacional

Un grupo de estudiantes del programa de formación (PNF) en Desarrollo Endógeno, mención Gastronomía, que dicta la Universidad Simón Rodríguez, visitó Carúpano, municipio Bermúdez del estado Sucre, como parte de la preparación del Cuarto Congreso Latinoamericano de Gastronomía, que se realizará de forma virtual, en los próximos días.

Amilcar Rivas, chef con más de 28 años experiencia y docente de la Universidad Simón Rodríguez, núcleo Antonio José de Sucre en Marigüitar, explicó que en la visita a Carúpano recogieron testimoniales en la oficina del Cronista de la ciudad y de personas ligadas al sector gastronómico que se presentarán en el evento internacional.

Explicó que se trata de un grupo de seis estudiantes de gastronomía, bajo su asesoría y de la coordinadora Carmen Villegas, que acopiaron información para ese congreso. "Están buscando personas que realmente trabajen o sean investigadores o tengan mucho que ver con la gastronomía para alimentar este cuarto congreso".

El evento cuenta con el aval del Instituto Iberoamericano de Gastronomía, Turismo y Recreación, con sede en Margarita y tendrá la participación de unos ocho países de la región. "Se trata del intercambio de saberes y la profesionalización como tal de estos muchachos".

Novedad

La Universidad Simón Rodríguez y el Instituto Iberoamericano, son los entes educativos que avalan la formación de los licenciados en Gastronomía, que ya alcanzan su cuarta cohorte, explicó Rivas.

"El PNF es para personas que nunca fueron visibilizadas y la universidad abrió ese espacio. Hacen la licenciatura en un año, pero deben contar con ocho años de experiencia comprobados, 28 años de edad en adelante y con certificados, revisados muy bien metodológicamente por el Instituto Iberoamericano, a través del chef Juan José Hassan y la misma universidad".

Sucre / Yumelys Díaz