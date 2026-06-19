Estefanía Cardozo rinde homenaje a los padres con el lanzamiento de "Amigo Fiel"

La cantante venezolana Estefanía Cardozo presentó su más reciente sencillo, "Amigo Fiel", una canción dedicada a homenajear a los padres con motivo de su día. La propuesta representa un giro dentro de su repertorio de música regional, al dejar de lado las historias de desamor para dar protagonismo al amor familiar y al reconocimiento de la figura paterna.

El tema fue escrito y arreglado por la profesora y compositora Sixmar Tenorio, quien plasmó una letra que resalta valores como la lealtad, el respeto y el vínculo entre padres e hijos. La interpretación de Cardozo se fusiona con el sonido del mariachi para ofrecer una pieza cargada de emotividad, pensada como un regalo musical para celebrar esta fecha especial.

"Amigo Fiel" busca destacar el papel de los padres como guías y pilares de la familia. "Este tema nace del deseo profundo de honrar a los verdaderos héroes de nuestras vidas. Los padres también merecen canciones que celebren su entrega y sacrificio, y 'Amigo Fiel' es mi abrazo hecho música para todos ellos", expresó la artista.

El sencillo ya está disponible en las principales plataformas digitales, mientras que el equipo de la intérprete anunció que el videoclip oficial será estrenado en los próximos días.

Con este lanzamiento, Estefanía Cardozo reafirma su apuesta por la música regional venezolana y continúa consolidando una propuesta artística centrada en las emociones, los valores familiares y las tradiciones, de la mano de composiciones que buscan conectar con el público desde la autenticidad.

Caracas / Redacción web