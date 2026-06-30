Espectáculo sube el telón en El Tigre a beneficio de niños damnificados

Ante la contingencia que enfrenta el país por el doble terremoto del 24 de junio,el espectáculo volverá a escena en El Tigre, estado Anzoátegui, este martes 30 de junio, para recaudar fondos destinados a los niños que quedaron damnificados por la tragedia.

La pieza "Las Mujeres Somos…" llega de la mano de Florgeipsa Veracierta, en el guión, dirección y actuación, con el respaldo de varios aliados.

Se presentará a las 7:00 pm, en el Club Paso Real, situado en la calle 10, entre carreras 12 y 13 del sector Pueblo Nuevo Sur del municipio Simón Rodríguez.

Costo

La entrada tiene un costo de 10 dólares y el dinero que se recaude de la función será enviado a Hogar Bambi, fundación que se ha mantenido activa brindando cobijo a bebés, niños y adolescentes.

"Aunque mantendremos nuestro espacio, el enfoque no será solo de stand-up comedy; queremos que sea una noche de apoyo comunitario, reflexión y regulación emocional para reconectar desde el corazón", reseña la organización en una invitación que difundieron en ñas redes sociales.

Centro de acopio

El evento también se convertirá en un centro de acopio, donde los asistentes pueden dejar artículos que deseen donar.

La organización hizo la salvedad de que las personas que no compren entrada de igual forma pueden acercarse con sus donativos y compartir este espacio de conexión.

Además, los patrocinantes del show se sumarán a la causa, recolectando insumos y donando parte de sus ganancias.

El Tigre / Damary Díaz