España instala hospital de campaña en Caracas para atender la emergencia sísmica

A partir de este sábado, un hospital modular instalado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en el Parque del Este comenzará a operar formalmente con el objetivo de brindar atención integral a la población afectada por la reciente emergencia en Venezuela.

El anuncio lo realizó el viceministro Oliver Blanco a través de sus redes sociales, donde resaltó el valioso despliegue de ayuda internacional enviado por España para hacer frente a la crisis.

Contingente de rescate y objetivos del hospital

Este importante respaldo europeo no solo incluye la infraestructura médica, sino también el envío de cargamentos de asistencia humanitaria, un equipo de 151 rescatistas y una brigada canina compuesta por 25 perros adiestrados en la búsqueda de personas.

La instalación de este centro de salud temporal en uno de los espacios públicos más emblemáticos de la capital busca robustecer la capacidad de respuesta sanitaria, la cual se vio presionada tras los fuertes eventos sismicos que sacudieron al país en los últimos días.

Coordinación y agradecimiento internacional

Ante este panorama crítico, las autoridades venezolanas expresaron públicamente su agradecimiento al Gobierno de España y al embajador Álvaro Albacete por el apoyo incondicional brindado.

Se espera que, trabajando en perfecta sintonía con los equipos de emergencia locales, esta unidad médica provisional en el Parque del Este permita ampliar significativamente la cobertura y el auxilio a los heridos, sumándose así a los esfuerzos internacionales que aún continúan con las labores de salvamento en el territorio nacional.

Barquisimeto / El Impulso