Escuelas retomaron sus actividades con normalidad en Barcelona

Con normalidad. Así retomaron sus actividades las escuelas de Barcelona, capital del estado Anzoátegui, este lunes 12 de enero, tras las vacaciones navideñas.

Durante un recorrido que realizó el equipo de El Tiempo se constató que la mayoría de los centros educativos comenzó el segundo momento pedagógico del año escolar 2025-2026, con una asistencia regular y cumpliendo sus respectivos horarios.

"Me parece que las clases comenzaron con normalidad porque hubo asistencia y los niños salieron a las 11:00 am como siempre", expresó la representante de una estudiante de primaria de la Escuela Dr. Julio Camejo del sector Barrio Corea, Leonor Calma.

En el Grupo Escolar República de Chile el panorama fue similar, aunque un grupo de madres de adolescentes que estudian bachillerato mostraron su preocupación por el retorno, en medio de la situación que atraviesa el país.

"Estamos atemorizados, pero el ministro de Educación dijo que hoy era el regreso a clases y aquí estamos. Hasta ahora hemos visto un retorno normal", comentó una de ellas, quien prefirió omitir su nombre.

Como parte del retorno a clases, se conoció que la alcaldesa Sugey Herrera entregó la renovación del Centro de Educación Inicial La Casa de Los Niños en Mayorquín III. Así como también, inspeccionó los trabajos que se desarrollan en el Centro de Educación Inicial de la Unidad Educativa Dr. Celestino Farrera.

Seguridad

Desde la Unidad Educativa Nacional (UEN) 29 de Marzo, el coordinador estadal de la Dirección General de Prevención del Delito y articulador del Frente Preventivo en la entidad, Jesús Valor, informó que se encontraban desplegados en los 21 municipios, cumpliendo con las instrucciones del ministro del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

"Estamos dándole la bienvenida a cada uno de los niños, niñas y adolescentes para acompañar este periodo escolar, brindándole una mano amiga como organismo de seguridad ciudadana, conjuntamente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también, la Guardia del Pueblo desplegada", expresó.

En el caso del municipio Simón Bolívar, Valor manifestó que se desplegaron en 29 de Marzo, República de Chile, entre otros planteles.

"Aparte que cada una de estas instituciones cuenta con un cuadrante de paz y allí están nuestros funcionarios, los organismos de seguridad ciudadana, garantizando la tranquilidad, la paz y el feliz retorno a clase de nuestros niños, niñas y adolescentes", enfatizó Valor.

Se conoció que como parte de la actividad que realizaron en la UEN 29 de Marzo se llevó a cabo un conversatorio sobre la buena convivencia, exposiciones y una dinámica de taekwondo.

Barcelona / Elisa Gómez