Equipos de rescate mantienen las evacuaciones en zonas inundadas por Melissa en Cuba

Equipos de rescate de las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior y bomberos de Cuba continuaron este sábado con la evacuación de personas en varias localidades rurales de la provincia Granma (este) que quedaron aisladas por las inundaciones tras las lluvias asociadas al huracán Melissa.

Aunque el huracán pasó por el este de la isla caribeña hace tres días, las fuertes lluvias provocaron la crecida del río Cauto, el más largo de Cuba, y dejaron las presas sobrecargadas con el riesgo de que se desborden.

La televisora CNC TV Granma reportó que las labores de rescate se mantendrán mientras persistan las condiciones de riesgo, aunque en algunas zonas las aguas comenzaban a bajar esta jornada.

El jefe del Ejército Oriental, el general de División Eugenio Rabilero, explicó que para trasladar a las familias en riesgo del municipio Río Cauto hacia otra localidad de la provincia Granma usaron un transportador anfibio PTS y ocho camiones URAL de las Fuerzas Armadas, según la estatal Agencia Cubana de Noticias.

Traslado

Medios locales también informaron sobre el traslado de personas por tren que comenzó la madrugada del viernes desde Guamo (en Granma) hacia Jobabo y Colombia, ambas localidades ubicadas en la vecina provincia de Las Tunas.

El más reciente boletín del Ministerio del Interior cifraba en 2.714 el total de auxiliados hasta el momento, aunque esperaban la llegada de cerca de 7.000 personas más en el transcurso de estos días.

Fuentes locales informaron a EFE que “a todos se les brinda buena atención, aun cuando la capacidad del centro (de acogida) se vio sobrepasada”.

“Aun así, aquí fueron acogidos con solidaridad y todo un despliegue logístico por parte de las autoridades y los jobabenses en general en tiempos récord”, añadieron.

Alerta

Las autoridades alertaron que la situación es de “extremo riesgo” y se mantendrá así durante las próximas horas porque el momento de mayor peligro -de altura máxima de las aguas- no tiene lugar hasta 72 horas después de que deje de llover en la cabecera del río.

De hecho, los dos municipios de Granma afectados por estas inundaciones (Río Cauto y Cauto Cristo) son los únicos que permanecen en situación de “alarma” después de que la Defensa Civil -el máximo organismo de gestión de desastres- pasase al resto de oriente a la “fase recuperativa”.

Melissa tocó tierra en Cuba en la madrugada del pasado miércoles por el sureste del país y salió siete horas más tarde por el noreste, acompañado de vientos de hasta 200 kilómetros por hora y lluvias que dejaron hasta 400 milímetros (o litros por metro cuadrado) en algunos puntos.

El huracán ha provocado cortes masivos de electricidad, destrucción de viviendas e infraestructura, cortes de carreteras, problemas generalizados en las comunicaciones, severas inundaciones y extensos daños en la agricultura.

Por el momento no hay una evaluación preliminar de daños por parte del Gobierno cubano y no se ha informado de daños personales.

La Habana / EFE