Equipos de la Alcaldía de Bermúdez transformaron antiguo basurero en un vivero ornamental

En un esfuerzo conjunto por transformar los espacios costeros y promover el desarrollo sostenible, se llevó a cabo una masiva jornada de limpieza y sensibilización ambiental en La Ensenada de Playa Grande, en el municipio Bermúdez del estado Sucre.

La iniciativa, propuesta originalmente por Isabel Sequera del Instituto Autónomo para el Desarrollo Agropecuario del municipio Bermúdez (Iadamber), logró reunir a más de 100 personas con el firme propósito de erradicar un foco de contaminación y transformarlo en un vivero institucional para ornamentación.

La jornada contó con el respaldo y la participación de Engelberth Fuenmayor, presidente del Instituto Municipal de Pesca, Acuicultura y Actividades Conexas (Impesca) y de Félix Rodríguez, presidente del Instituto Autónomo de los Servicios Públicos (Iampserp).

Ambos directivos unieron esfuerzos con la visión de Isabel Sequera para rescatar este espacio y convertir lo que anteriormente era un vertedero de basura en un área destinada exclusivamente al cultivo de plantas ornamentales.

Logros

El despliegue integró a diversos actores fundamentales para la vida del municipio, en primer lugar el sector pesquero, con la participación protagónica de los pescadores a través de Julia López, del Consejo de Pescadores (Conppa) Bahía de Güiria de la Playa e Ildelberto Jaimes, vocero principal del Conppa La Ensenada.

También se logró la intervención de distintos entes de servicios, bajo la coordinación de Félix Rodríguez, el equipo de Iampserp, junto a Marvin Rivera, jefe de Plazas, Parques, Playas y Jardines, quien lideró las labores de saneamiento y adecuación técnica del terreno.

De acuerdo con los voceros de la actividad, el objetivo central de la intervención en La Ensenada de Playa Grande es la sensibilización ambiental, que permitirá producir plantas ornamentales destinadas al embellecimiento de plazas, parques y diversos espacios públicos del municipio Bermúdez.

Una realidad

Isabel Sequera del Idamber mencionó erradicar definitivamente el uso del área como depósito de desechos, mejorando significativamente el entorno visual y la salud ambiental de la costa.

También consolidar la articulación entre el poder popular organizado en los Conppa y las instituciones municipales en favor del entorno urbano y ecológico.

Sucre/ Yumelys Díaz