Epidemióloga llamó a vacunarse contra la fiebre amarilla y eliminar los criaderos de mosquitos

La epidemióloga del Área de Salud Integral Comunitaria (Asic) Simón Bolívar, que abarca las comunidades de Guayacán, Charallave y el centro de Carúpano, en el estado Sucre, Karina Salazar, recomendó a la población local entre 1 y 59 años, aplicarse la vacuna antiamarílica, debido el alerta decretada en el país por la fiebre amarilla.

Salazar señaló que es indispensable el proceso en las personas que no han recibido la inmunización, debido a que se trata de un mal “inmunoprevenible”. “La vacuna es la única medida contra la enfermedad.

Instó a la población a eliminar los criaderos del mosquito transmisor, que por cierto, es el mismo que contagia el dengue.

Entre las medidas están no mantener agua en los floreros, limpiar bien, desmalezar, tapar los envases de almacenamiento de agua, para evitar la cría del vector y se corta la cadena de transmisión.

Precisó que en el caso del Asic Simón Bolívar, en la parroquia Santa Catalina, hay puntos de vacunación en el hospital Santos Dominicci, en los ambulatorios de Guayacán y Charallave, en el consultorio de Versalles, en el módulo del sector La Planta de Canchunchú, en Ciudad Bendita en el consultorio popular.

También en el Asic Playa Grande, en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI), en el consultorio de Hato Romar, en el ambulatorio de Guaca y en La Recta de Güiria.

En las parroquias Macarapana y Santa Rosa, uno en el ambulatorio Juan Otaola en el centro de la ciudad y el CDI en la entrada de la población macarapanera.

Medidas

Dijo que están trabajando en conjunto con el equipo de Saneamiento Ambiental para realizar un trabajo para visitar los casos confirmados de dengue, para hacer abatizaje y fumigación, así como hacer seguimiento a los pacientes.

Garantizó la dotación de vacunas en la campaña actual y explicó que está en el esquema del primer año de vida. “Debe aplicarse al año y genera inmunidad para toda la vida”.

Llamó a las madres a revisar las tarjetas de vacunación y en cuanto a los adultos, se indaga sobre la aplicación de la dosis. Recomendó no revacunarse a quienes ya hayan recibido la inmunización y no tengan la tarjeta. En tal caso, la solución es rehacer el documento.

Agregó que los niños de uno a cinco años son prioridad y los adultos que viajaron a zonas donde el virus está circulando o por donde pasa “la onda episótica del delta”, caso de Paria.

Invitó a mantener la calma y reiteró el llamado a vacunarse por primera vez y eliminar los criaderos. “Eso podemos hacerlo en nuestras casas y ayudamos al equipo epidemiológica, es un trabajo colectivo”.

Sucre/ Yumelys Díaz