Entregados los cuerpos de 160 niños, niñas y adolescentes en la morgue de Bello Monte

Danyelis Blanco perdió a sus dos morochos, Delianny y Delian Blanco, de 3 años de edad, durante el terremoto del 24 de junio en su residencia Soublette, torre sur, en la urbanización Hugo Chávez, Catia La Mar.

Con los niños estaba su abuelo de crianza, Alberto Guillén Campos; todos quedaron en la cama de su cuarto. Ella, junto a sus hermanos, desde la madrugada del jueves 25, comenzó a abrir las paredes de lo que quedaba del apartamento. “No había equipos de búsqueda y rescate, no había funcionarios; entre nosotros sacamos a mis hijos”, relató.

Desde el viernes 26 de junio, Blanco, y su familia, venía a buscar los cuerpos de sus hijos; contó que, para que no los perdieran, los llevaron al Seguro Social, de La Guaira. “Los funcionarios se quedaban en el pasillo viendo, pero no hacían nada. Solo los vecinos”, sostuvo.

A las instalaciones del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) de Caracas, conocido como la Morgue de Bello Monte, han entregado a sus familias al menos 160 niños, niñas y adolescentes, víctimas fatales del doble terremoto ocurrido el 24 de junio de 2026, una gran mayoría procedente de La Guaira, según dijo un funcionario de forma extraoficial.

El equipo de Efecto Cocuyo ha logrado documentar 13 de los casos de niños, niñas y adolescentes fallecidos durante los terremotos ocurrido el 24 de junio de 2026; entre ellos: Daniel Gustavo Hernández González (17), Julio Samuel Vanes (12), Gerandin Medez Jimenez (16), Josept Estranger (10), Matheus Leon (1 año), Isabella Leon (3), Manuel Díaz (9) , Karly de 12 años, y dos niños cuyos nombres no fueron compartido por sus familiares.

Hasta el momento, más de 100 niños, niñas y adolescentes fueron ingreados a la morgue de Bello Monte; sin embargo, se estima que la cifra siga en aumento mientras se realizan las labores de rescate en las zonas más afectadas por el doble sismo.

Una cifra conservadora

En total, según explicó la fuente de la Morgue de Bello Monte, más de 1.730 cadáveres fueron llevados a las instalaciones. Un número de ellos, que no fue precisado por la fuente, sigue a la espera del reconocimiento por sus familiares.

Explicó que en la morgue que improvisaron en el Puerto de La Guaira aún permanece una gran parte de los fallecidos de la región costera, mas no tiene una cifra exacta para compartir. Agregó que allí no disponen de tantas cavas para conservar los cuerpos en buen estado, por lo que los procesos de identificación se complicarán cada día que pase. “Allí se tuvo que habilitar 10 mesas de trabajo para facilitar las tareas”, señaló.

“No hemos podido publicar ni listas de fallecidos debido a que muchos de los cuerpos fueron encontrados sin sus pertenencias, casi desnudos o con vestimenta playera, por lo que el proceso para la identificación ha sido más complicado y dependemos de los familiares para hacer el registro”, sostuvo.

Más de 100 cádaveres se encuentran en el suelo de la morgue improvisada

La morgue de Bello Monte está al tope de su capacidad; los funcionarios trabajan casi las 24 horas del día para hacer las necropsias, autopsias e identificación forense, pero la magnitud del número de cuerpos en este punto es grande.

“Si (el terremoto) no hubiera ocurrido un día de fiesta, es probable que la cifra de fallecidos hubiera sido menor. Pero es innegable que la cantidad de edificios derrumbados genera muchas preguntas sobre cómo fue el proceso de la construcción”, agregó.

Cuestionó la forma en la que se construyeron los edificios de Misión Vivienda que comprenden las edificaciones de OPPE 26 al 33, ubicados entre Caribe y Tanaguarena, los cuales se desplomaron por los dos terremotos.

Una tragedia inimaginable

La fuente de la Morgue de Bello Monte aseguró que solo a él le han entregado al menos 1.200 cuerpos en los últimos dos días, y aun así siguen llegando más.

“Un padre tuvo que traer personalmente a sus hijos al Puerto de La Guaira, uno de 3 años y otro de 5 años de edad; pudo sacar a su esposa de los escombros con vida, junto a los vecinos, pero ellos mismos le habían dicho que la llevara primero al hospital para que no viera que sus hijos habían muerto”, relató la fuente.

En el edificio Rifa Mar, Palos II, de Caribe, fallecieron dos niños también, pero sus familiares prefirieron no comentar sobre el caso; solo accdedieron a decir que perdieron a cuatro de sus miembros. “Es muy doloroso, no podemos ni hablar”, comentó.

Hasta la noche de este 29 de junio, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que hasta el momento la cifra oficial de fallecidos es de 1.719 personas y más de 5.000 heridos.

Caracas / Efecto Cocuyo