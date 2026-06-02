​Entes gubernamentales colocarán cinco mil dosis de vacunas contra la fiebre aftosa en el estado Sucre

En el estado Sucre se desplegó el Plan Nacional de Vacunación contra la Fiebre Aftosa, para la colocación de cinco mil dosis de vacunas contra la enfermedad, las cuales ya fueron retiradas para garantizar la atención del 100% del rebaño de los pequeños productores de la región.

La información se dio a conocer a través de canales informativos del gobierno en la entidad, en los cuales se precisó que la intención es la protección de la producción ganadera.

Data consolidada

Se informó, además, que hay una data consolidada por la Unión Nacional Campesina Ezequiel Zamora (Uncez) y serán los voceros municipales del organismo quienes liderarán las jornadas en el territorio.

Agregó la nota informativa emitida desde el municipio Sucre que se trata de una alianza institucional, que se ejecuta junto con Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai).

Sucre / Yumelys Díaz