Enamórate Venezuela sugiere que se apruebe ley o decreto sobre el salario para "dignificar a los trabajadores"

El partido Enamórate Venezuela en Anzoátegui ofreció, este martes 10 de febrero, una rueda de prensa en Puerto La Cruz para dar a conocer una serie de propuestas para beneficiar a los trabajadores del país.

Claudio China, secretario sindical de la tolda perteneciente al Gran Polo Patriótico (GPP), sugirió que lo primero que debería impulsar la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para mejorar la situación de la masa laboral, es aprobar una ley o decreto sobre el salario, que realmente dignifique al trabajador y se adapte a sus necesidades.

"Es irresponsable que hoy se pretenda firmar primero una ley de amnistía por encima de las necesidades del pueblo. No estamos en desacuerdo con la Ley de Amnistía, pero es necesario que la presidenta se ponga en sintonía con la necesidad de los trabajadores. Nosotros no nos fuimos del país, aquí estamos y aquí seguimos. Exigimos que se apruebe una ley de sueldos y salarios con la mayor celeridad posible, así como ocurrió con la Ley de Hidrocarburos y como se pretende aprobar la amnistía. Tiene que haber una ley de salario que dignifique a los trabajadores y respete el legado de (Hugo) Chávez", expresó.

A juicio del dirigente sindical, el gobierno nacional tiene que ajustar el salario base a 400 dólares para que los jornaleros puedan cubrir sus necesidades básicas.

"Un trabajador que gane 400 dólares, si se va de vacaciones se lleva $1.200 si se les paga lo establecido que son tres meses, mientras que ahorita no se llevan ni 10 dólares para disfrutar sus vacaciones. Es imperativo que haya un aumento de sueldo", enfatizó.

Diálogo

Otra de las propuestas expuestas por China fue que se abra una nueva mesa de diálogo, en la cual participen todas las organizaciones sindicales del país.

Aseguró que cada sindicato tiene algo que aportar al diálogo. "El pluralismo es lo que hace crecer y desde Enamórate Venezuela resaltamos un pensamiento: 'El pilar fundamental de la paz es el respeto'. Presidenta Delcy, usted tiene en sus manos el convertirse en una líder de la clase social que ha sido más golpeada", acotó.

Al ser consultados sobre cuáles considera que son los temas prioritarios que se deberían debatir, China mencionó la necesidad de aumentar el sueldo mínimo, el respeto a las contrataciones colectivas y la eliminación del Memorándum 2792.

"Es inaceptable que se vulnere lo único que queda del legado de Chávez, que es la Ley Orgánica del Trabajo y la Constitución. Se debe respetar todo lo que dice la Ley del Trabajo, la cual garantiza el salario, así que exigimos que se respete el contenido de la ley, todo lo relacionado con los sueldos y salario, clasificación, contrataciones colectivas, homologación de salarios, y que todo se mantenga como está. Es necesario que se escuche a la verdadera clase sindical del país", finalizó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez