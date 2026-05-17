VozComunitaria | En Villas Olímpicas denuncian daños en electrodomésticos por cortes de luz

Aires acondicionados, neveras y hasta protectores de voltaje se le han dañado a los vecinos del sector Villas Olímpicas, ubicado en la zona sur de Barcelona, capital del estado Anzoátegui, debido a las constantes irregularidades en el servicio eléctrico.

Según indicaron, diariamente se les va la luz entre cuatro y cinco veces, sumado a que en ocasiones se registran fluctuaciones fuertes que generan daños en sus equipos. Detallaron que uno de los cortes suele ser de al menos cuatro horas, acorde al plan de administración de cargas que aplican actualmente las autoridades, mientras que el resto de apagones se extienden por una hora o más.

Los lugareños, quienes afirman estar molestos y cansados de padecer esta situación, exigen a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) una explicación detallada sobre la razón por la que ellos en total pasan hasta ocho horas sin servicio. De igual manera exhortaron a conseguir una solución, "si es que la hay", pues la cantidad de perjudicados supera las 200 familias.

Indignación

Elis Hernández, una de las afectadas, expuso su indignación por la cantidad de veces al día que se les va la luz, pues siente que en las Villas Olímpicas se ven mucho más perjudicados que otras comunidades, pese a que el racionamiento es general.

"A mí se me quemó el aire acondicionado, tres protectores del aire, la nevera; le mandé a poner el compresor y a los tres días se fue la luz y se me quemó", comentó la señora, quien agregó que sus vecinas también han perdido electrodomésticos.

Hermes Marín, otro de los perjudicados, cuestionó que no hay un horario definido por Corpoelec para los cortes eléctricos, lo que les impide tomar previsiones y organizarse. Reiteró que no solo quedan sin el servicio por el plan de administración de cargas, si no que tienen tres o cuatro cortes adicionales sin saber el motivo.

"Necesitamos una respuesta contudente y verdadera de los entes que deberían tener la competencia sobre la materia de la electricidad. Que se presenten acá en la comunidad y nos expliquen qué está pasando con la electricidad en las Villas Olímpicas", expresó.

El vocero resaltó que no es solo su sector el afectado, pues también viven la misma situación los habitantes de La Ponderosa, La Orquídea, Los Olivos, Mesones, Puente Ayala. "Como que hay un abandono de la zona sur de Barcelona".

Sin apoyo

José Briceño criticó que nadie responde por los aparatos dañados debido a los cortes y fluctuaciones eléctricas, mientras que tanto a ellos como a la ciudadanía en general sí les exigen el pago completo por el servicio.

"No hay ayuda para nosotros, no hay un apoyo y no hay donde tú te puedas quejar porque supuestamente eso y que es a nivel nacional. Entiendo que sea a nivel nacional el racionamiento de cuatro horas, pero ¿Y los otros cortes continuos que tenemos?", manifestó.

Finalmente María Silva enfatizó en el llamado de atención a las autoridades para buscar una solución urgente al problema eléctrico. No obstante, también mencionó que tienen deficiencias con el servicio de aseo y con la inseguridad, para lo cual pide atención.

Barcelona/ Javier A. Guaipo