En Puerto La Cruz las calles están vacías y los supermercados a reventar

Desde tempranas horas de la mañana se observaban largas colas en los expendios de alimentos del municipio Sotillo. Específicamente en las cadenas de supermercados de la zona. En principio se encontraban a la espera de que abrieran, pero una vez que lo hicieron, seguía gente afuera porque como había tanta gente dentro, los dejaban ingresar por grupos.

Lo mismo ocurre con las estaciones de servicio de la jurisdicción porteña. Hay gente en fila esperando para surtir combustible

En el Casco Central de Puerto La Cruz, los locales comerciales están cerrados. No se vio ninguno, ni siquiera trabajando “a media santamaría”.

Hay poca circulación de vehículos en las principales vías de Puerto La Cruz.

Puerto La Cruz / Redacción web