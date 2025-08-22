En Puerto La Cruz la lluvia también provocó miedo en la ciudadanía

Desde las 12 del mediodía de este viernes 22 de agosto el cielo de Puerto La Cruz comenzó a lucir un tono oscuro. Las nubes grises cubrían casi toda la ciudad y desde las 12:30 pm, aproximadamente, arrancó una fuerte lluvia que dejó agua, rayos, brisa y miedo en la ciudadanía.

Todo consecuencia del paso de la Onda Tropical número 29 por las costas venezolanas, que, como previamente advirtieron las autoridades, venía con descargas eléctricas.

Desde diferentes comunidades, así como en el centro de la ciudad, reportaron la anegación de las calles y cortes de luz. Desde un conjunto residencial informaron que un rayo impactó en la estructura de una de sus torres y la combinación de truenos con las intensas precipitaciones generaron temor en más de uno.

Zonas anegadas

Como suele suceder ante cada aguacero, las calles del casco central de Puerto La Cruz quedaron cubiertas de agua. Sin embargo, en esta oportunidad el nivel de líquido fue anormal, según lo dicho por trabajadores del centro comercial Cristóforo Colombo.

Milagros Flores comentó que en el tiempo que lleva trabajando en el sitio no había presenciado una situación similar, en la que una lluvia provocara que el agua estuviera cerca de meterse tras superar la acera y los escalones de una de las entradas, en este caso de la ubicada en la calle Bolívar.

Vale acotar que a ella, junto a personal de otras tiendas, igual les tocó sacar líquido con escoba, pero del que se devolvía por el inodoro del pasillo principal del centro comercial. En esa labor estuvieron por más de una hora, pues de lo contrario todos los establecimientos se verían afectados.

Allí uno de los principales miedos en algunos era que el agua siguiera incrementando su nivel y se metiera (o arrastrara en el caso de las motos) en los vehículos estacionados afuera.

Desde sectores como La Caraqueña, Bello Monte, Las Delicias, Tierra Adentro, entre otros, igualmente reportaron calles anegadas y llenas de lodo una vez que comenzó a bajar el nivel de agua.

Susto

Unos que pasaron un susto grande fueron los que viven en el conjunto residencial Gran Maguey, pues un rayo impactó en una de las torres y generó daños en una parte de la estructura.

Justo ese panorama apocalíptico de truenos, brisa fuerte e intensa lluvia en un ambiente oscuro, totalmente atípico por la hora, causó temor en mucha gente. Personas como Linaury García contaron que en medio de todo, y pese a estar en cierto resguardo, lo único que se le ocurrió fue encomendarse a Dios.

"Pocas veces en mis 40 años habré presenciado algo así. El susto fue grande porque uno ve cosas que pasan en otros países por las lluvias y se hace inevitable pensar lo peor", expresó.

Además de García, muchas personas en redes sociales manifestaron también algo de miedo por todo el panorama, cuya intensidad bajó con el pasar de las horas pero que todavía mantiene a la población alerta.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo