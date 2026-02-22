En Playa Grande piden a la alcaldía e Hidrocaribe solucionar problemas con el suministro de agua

Vecinos de las zonas bajas de Playa Grande, en el municipio Bermúdez del estado Sucre, pidieron solución a las irregularidades con el suministro de agua potable por tubería que los viene afectando desde que espaciaron los ciclos de abastecimiento por ocho días o más.

Desde finales de 2025, debido a averías en la tubería principal y unas llaves en mal estado, se alargó el suministro y la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe) dejó de abrir el sistema y la situación dejó sin agua a sectores como La Vivienda, calle Las Mercedes y transversales hasta la calle cuatro.

A esto se suman problemas en el servicio en la parte alta de Valle Hondo, Londres, La Marina, Virgen del Valle y Playa Grande Arriba.

Entre las explicaciones que han dado los encargados del problema está la rotura de la válvula de suministro para esas zonas, además de la necesidad de minimizar el desperdicio por las roturas en la vía principal y la inminente obra de sustitución parte de dicha tubería.

Sin embargo, la vecina de La Vivienda, Yanelys Lárez, denunció que hay sectores como La Rinconada que están recibiendo agua permanente, al igual que Hato Romar, que solo se va el agua ocasionalmente. “Si van a mejorar la tubería por qué se tardan tanto para iniciar y por qué hay agua para unos sectores y para otros no. Está claro que el problema no es el recurso sino su manejo”.

Gisela Montaño, habitante de La Vivienda, dijo que vienen padeciendo desde finales de año, cuando comenzaron a mandar agua cada ocho días. “Hay que hacer las cosas apurados los jueves cuando llega el agua. Hay que llenar hasta el último perol. Y ahora resulta que dependemos de un llavero que anda perdido”.

Sufrimiento

Joselin Mendes, otra vecina de la parte baja, también expresó su descontento con los ciclos de abastecimiento. “No estoy de acuerdo con que nos manden agua cada ocho días. Es una molestia y pone a sufrir a los que no tiene tanques de almacenamiento”.

Los vecinos dijeron que no entienden cuáles fueron las mejoras que le hicieron al sistema El Carupanero, porque al paso que van terminarán peor que antes. “Ahora resulta que en el centro, en muchos sectores, hay agua permanente, mientras que nosotros debemos sufrir”, dijo Mendes.

Ronald Valderrama, otro vecino, dijo que tienen a una familiar en condición de cama, lo cual es un problema cuando se va el agua, porque deben lavar a diario y ejecutar el aseo de la persona. “No estamos de acuerdo con la manera como están haciendo las cosas y pedimos a la gente de Hidrocaribe, a los llamados líderes territoriales y al alcalde, que den una solución rápida”.

Para completar el sufrimiento, dijo Valderrama, pasaron todo el carnaval sin agua y el servicio no se prestó este jueves, por lo que para este sábado 21 de febrero, completaron 10 días sin el vital líquido.

Entre otras quejas, los residentes señalaron que deben vivir en la parte baja de Playa Grande en medio de ríos de aguas servidas, debido a que apagan el sistema de bombeo para minimizar el derrame en la vía por una tubería rota.

“Al parecer, el tema del saneamiento no es urgente. Debemos vivir en la insalubridad mientras se deciden a iniciar obras fundamentales para que la gente viva bien. Pero qué se puede esperar cuando tardaron siete años y dos gobiernos municipales en reponer un colector en la calle Las Mercedes”, declaró Yanelys Lárez.

Sucre / Corresponsalía Carúpano