En operativos en locales nocturnos de Carúpano Smpnna detectó a unos 50 menores

Durante el curso de cinco operativos de verificación de presencia de menores de edad en locales nocturnos de Carúpano, en el estado Sucre, funcionarios del Sistema Municipal de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Smpnna) detectaron a unos 50 menores.

El presidente del Smpnna en el municipio Bermúdez, Leonel Pastrano, precisó que de estos muchachos captados a altas horas de la noche en centros nocturnos, 32 son niños y 28 adolescentes, situación que vulnera los derechos de estos muchachos y constituye a la vez una infracción.

En casi todos los casos, la situación no pasó de orientaciones sobre la necesidad de no estar en la calle a esas horas y los riesgos que corren al hacerlo.

Solo un adolescente, en el curso del quinto operativo, fue remitido a la Fiscalía, por desacato y resistencia a la autoridad, y otros tres fueron amonestados por estar en un local nocturno, con el agravante de que no tenían identificación.

También se está procesando un caso de una madre joven que fue detectada en la calle, mientras sus menores hijos quedaban solos en su casa.

“Pero la mayoría son orientaciones por estar en la calle a altas horas de la noche. Se les hace el llamado a los padres y representantes, como parte preventiva”.

Advirtió que la reincidencia tendrá como consecuencia que los infractores serán procesados por los organismos competentes.

Equipo

Durante las jornadas, actuó un equipo multidisciplinario que visitó diversos puntos de la ciudad, constatando la permanencia de adolescentes en este tipo de comercios.

El despliegue busca garantizar la protección integral de los jóvenes, así como ofrecer orientaciones en esta materia, velando por el cumplimiento de las normativas, conforme con lo tipificado en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna).

Los abordajes contaron con la presencia de representantes de los cuerpos de seguridad nacional, estadal y municipal, Poder Judicial, representado por la juez primera de Control en materia de Responsabilidad Penal de Menores, Mary Carmen Ramos, así como la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria.

Sucre / Corresponsalía Carúpano