En Nueva Esparta exigen cifras reales tras la reactivación del Turimiquire

A dos semanas de anunciarse la reactivación del túnel trasvase del embalse Turimiquire, paralizado durante siete meses por un derrumbe, persisten las dudas sobre la efectividad del suministro de agua potable en Nueva Esparta.

José Martínez, exdirector en Nueva Esparta de la extinta Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe), actualmente agrupada en Hidrológica Venezolana (Hidroven) y miembro del Colegio de Ingenieros de la entidad, advirtió que las informaciones oficiales carecen de datos transparentes e indicó que el alcance del servicio continúa muy reducido.

"No le estamos distribuyendo a toda la comunidad, no más del 20% de la población es beneficiada", afirmó desde Porlamar, municipio Mariño.

El especialista enfatizó que el problema principal radica en el deterioro de la red de distribución.

"Las pérdidas de agua no bajan del 50%", explicó Martínez, detallando que más de la mitad del recurso que logra ingresar al sistema se pierde en fugas y fallas en las tuberías antes de llegar a los hogares.

El ingeniero planteó articular soluciones coordinadas entre el gobierno nacional a través de Hidroven, la gobernación, las alcaldías, las comunidades y el sector privado.

Explicó que la conformación de cuadrillas municipales para atender tomas domiciliarias permitiría recuperar un importante caudal en un mes de trabajo y beneficiar a miles de familias.

Asimismo, instó a las autoridades a publicar cronogramas precisos sobre la frecuencia del servicio para ofrecer respuestas concretas a la ciudadanía y evitar tensiones sociales.

"Nosotros necesitamos, como comunidad, pero ahora hablo como usuario, que me digan dónde está el agua y cuándo me la van a dar".

Por último, Martínez recalcó que la operatividad técnica del complejo hídrico debe quedar bajo la conducción exclusiva de especialistas, al margen de criterios o injerencias de índole política. "Dejen que los técnicos tomen el mando".

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero