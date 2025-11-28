viernes
, 28 de noviembre de 2025
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

En Lechería activaron plan especial de limpieza y desmalezamiento

noviembre 28, 2025
El operativo abarcará varias calles y avenidas de la ciudad / Foto: Cortesía

Desde el 24 de noviembre hasta el 07 de diciembre, la Alcaldía de Urbaneja realizará un plan integral de limpieza, baldeo y desmalezamiento en los principales sectores y espacios públicos del municipio.

Durante estas jornadas se atenderán las avenidas principales de acceso a la ciudad de Lechería, incluyendo tramos de la Av. Vistamar, Av. Octavio Camejo, Av. Principal III, Av. Arismendi y el sector Rómulo Gallego. También se ejecutarán labores en áreas residenciales como Las Garzas, Cerro Sur y la Urb. Mar, así como en las distintas plazas de la jurisdicción.

El operativo contempla igualmente el desmalezamiento de la zona alta y baja del Cerro El Morro y el saneamiento de todas las playas, con atención especial en Playa Lido, Playa Canales, Playa Cangrejo y Playa Caleta, donde se utilizará la cernidora playera para optimizar las labores.

Las autoridades municipales resaltaron que estas acciones buscan mantener espacios limpios, seguros y en óptimas condiciones para vecinos y visitantes, y recordaron que algunas tareas podrían implicar cierres momentáneos de vías, previamente coordinados con los organismos de seguridad vial.

Lechería / Redacción web

