En Lechería activan mecanismos preventivos ante la Onda Tropical N° 35

El alcalde de Lechería, Manuel Ferreira, informó que el Centro de Alerta Temprana, ubicado en la sede de Protección Civil en Playa Cangrejo, registró la presencia de nubosidad asociada a la Onda Tropical N° 35, que se desplaza hacia las costas venezolanas.

De acuerdo con el monitoreo, el fenómeno atmosférico viene acompañado de descargas eléctricas y, en las próximas 24 a 36 horas, podría estar llegando al oriente del país, con posibles efectos en la ciudad.

Las autoridades municipales recomiendan a la ciudadanía tener en cuenta precauciones como: evitar la exposición en espacios abiertos, suspender actividades recreativas en playas y piscinas, y abstenerse de navegar durante el paso de la onda.

Ferreira recordó que la trayectoria de estas ondas tropicales puede variar según la dirección de los vientos, por lo que exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de las cuentas oficiales de Protección Civil Urbaneja (@pcurbaneja) y la Alcaldía de Lechería (@alcaldiadelecheria).

“Es fundamental tener precaución no solo con esta onda tropical, sino también con las demás tormentas eléctricas que se presenten en nuestro territorio”, concluyó.

Lechería / Redacción web